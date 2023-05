30 neue Einsatzkräfte Verstärkung für die Feuerwehren in Xanten, Sonsbeck und Alpen

Begonnen hatte der Lehrgang im Frühjahr und Herbst 2022. Bei der Feuerwehr Xanten seien die Frauen und Männer in den Module 1 und 2 (Einführung in den Feuerwehrdienst) ausgebildet worden. Im Frühjahr 2023 sei es mit dem Modul 3 (Löscheinsatz) bei der Feuerwehr Sonsbeck weitergegangen. Bei der Feuerwehr Alpen sei Modul 4 (Technische-Hilfeleistungs-Einsatz) vermittelt worden. Insgesamt seien die Einsatzkräfte in rund 160 Unterrichtsstunden in Bereichen wie Erste Hilfe, Gefahren der Einsatzstelle, Fahrzeug- und Gerätekunde, tragbare Leitern und Einsatzübungen unterrichtet worden. All 30 Teilnehmer hätten die Prüfung bestanden. Zum Abschluss des Lehrgangs sei ihnen am Feuerwehrhaus Hamb die Urkunden durch die Lehrgangsleitung überreicht worden.