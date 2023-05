Saison-Vorbereitung beginnt am 5. Juli Wie’s beim Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck weitergeht

Er hat viel Kraft gekostet, der Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga Niederrhein. „Die Jungs mussten jedes Spiel an ihre Grenzen gehen, um konkurrenzfähig zu sein“, sagte Coach Heinrich Losing am Tag nach dem 4:3-Heimerfolg über die SF Baumberg. Der SVS rettete sich einen Spieltag vor Saisonende und feierte den Nichtabstieg ausgiebig mit den Anhängern – erst am Platz, dann in der Vereinskneipe bei Marlies und Hans Hahn; einige Spieler zogen zur späten Stunde noch weiter in die Partygarage von Edelfan Tom Albers. „Das hat sich die Mannschaft nach der anstrengenden Saison verdient“, so Losing, der sich mit dem neuen Kader am Mittwoch, 5. Juli, zur ersten Trainingseinheit in der Sommervorbereitung im Willy-Lemkens-Sportpark trifft. Am 4. Juni, 15 Uhr, steht noch die abschließende Partie der laufenden Spielzeit beim Team von Union Nettetal an, das ebenfalls am vergangenen Sonntag den Oberliga-Verbleib bejubelte. Mitte nächsten Monats geht’s für die Sonsbecker Fußballer auf Abschlussfahrt nach Willingen.