Private Grund- und Realschule in Rheinberg Montessori-Zentrum in Borth feiert Geburtstag

Seit zehn Jahren gibt es das Montessori-Zentrum Niederrhein in Borth. Das soll am Samstag, 3. Juni, mit einem großen Schulfest an der Pastor-Wilden-Straße gefeiert werden. Das Fest beginnt um 14 Uhr, dazu lädt die Schulgemeinschaft ein. Die Montessori-Grundschule existierte bereits in Wesel am Handelsweg im Hanse-Viertel. Auf der Suche nach einem neuen Standort wurde der Schulträger auf das leerstehende Gebäude der ehemaligen Borther Hauptschule aufmerksam und entschied sich zu einem Umzug auf die linke Rheinseite und dann auch dazu, der Stadt Rheinberg das Gebäude abzukaufen.