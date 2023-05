Sondersitzung des Stadtrats Xantens Politik sucht Lösung im Markisen-Streit

Der Xantener Stadtrat befasst sich am Mittwochabend in einer Sondersitzung mit dem Markisen-Streit am Markt. Von der CDU und den Jusos liegen dazu Anträge vor, um den Gastronomen mehr Möglichkeiten einzuräumen, ihre Terrassen zu überdachen. Die Verwaltung spricht sich dagegen aus. In längeren Stellungnahmen zu den Anträgen bezeichnet sie die Vorschläge der CDU und der Jusos als nicht umsetzbar. Sie beruft sich unter anderem auf das Straßen- und Wegegesetz NRW und auf eine Einschätzung des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland. Die Stellungnahmen der Verwaltung sind im Ratsinformationssystem abrufbar.