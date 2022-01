Spielausfälle wegen Corona : Tigers und TVK gucken in die Röhre

Das Heimspiel des TV Korschenbroich in der Waldsporthalle musste verschoben werden. Foto: Michael Jäger

Rhein-Kreis Jetzt hat die Coronavirus-Variante Omikron auch dem Wettkampfsport im Rhein-Kreis den ersten Schlag versetzt. Im Handball und Basketball kam es zu Spielausfällen.

Corona hat vom höherklassigen Sport im Rhein-Kreis Neuss am Wochenende nicht allzu viel übrig gelassen. Immerhin setzten sich die Floorballer der DJK Holzbüttgen im Viertelfinale des Deutschland-Pokals mit 4:1 beim Deutschen Meister MFBC Leipzig durch und haben damit das Final4-Turnier erreicht. Nicht ganz so glücklich waren die Handballer des Neusser HV, die in der Regionalliga Nordrhein beim Kellerkind TV Rheinbach mit 26:27 verloren.

Derweil ging im Basketball gar nichts für die beiden Aushängeschilder des Rhein-Kreises: Kurz vor der Abfahrt nach Marburg gab es bei den Zweitliga-Damen der TG Neuss einen positiven Schnelltest. Die von den Tigers sofort in Kenntnis gesetzte Spielleitung des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) entschied daraufhin, die für Samstag geplante Partie bei den Young Dolphins abzusagen. In der Herren-Regionalliga West hat der WBV auf die Irritationen um den Impfstoff von Johnson & Johnson reagiert und es den Vereinen freigestellt, ihre Spiele zu verlegen, wenn mehr als zwei Stammspieler einer Mannschaft nur einmal mit J&J geimpft sind. Da das bei den Elephants Grevenbroich der Fall ist, trat das ohnehin von riesigen Personalproblemen geplagte Schlusslicht am Samstag nicht in Wulfen an.