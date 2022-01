Halbzeitbilanz 1. FC Grevenbroich-Süd : Abgänge bereiten große Probleme

Berkay Köktürk ist zurück beim 1. FC Grevenbroich-Süd. Foto: FuPa

Grevenbroich Die A-Liga-Kicker aus der Südstadt stecken nach schwacher Hinrunde im Abstiegskampf. Ein wichtiger Spieler ist in der Winterpause zurückgekehrt und nährt die Hoffnung auf den Klassenverbleib.

Die Fußballer des 1. FC Grevenbroich-Süd finden sich nach der Hinrunde der Kreisliga A im Abstiegskampf wieder. Den Abgang der Köktürk-Brüder konnten die Südstädter einfach nicht kompensieren – wie gut, dass in der Rückrunde einer von ihnen zurückkehrt.

Saisonverlauf Nach fünf Spieltagen mit drei Unentschieden, einem Sieg und einer Niederlage sah die Welt beim 1. FC Grevenbroich-Süd noch ganz in Ordnung aus. Dann folgten aber acht Pleiten aus neun Spielen – nur gegen Hoisten (5:0) war Süd erfolgreich. Immerhin gab’s zum Abschluss noch zwei Siege gegen Kaarst (3:0) und Zons (4:1), sonst wäre die Not beim einstigen Landesligisten noch größer. Mit 15 Zählern stehen die Jungs aus der Grevenbroicher Südstadt nur auf Rang 15. „Mir war von Anfang an bewusst, dass es nach den Abgängen von Murat und Berkay Köktürk schwer werden wird“, so Trainer Alexander Hermel.

Das war gut Viel stimmte beim 1. FC Grevenbroich-Süd in der Hinrunde nicht – das zeigt die Tabellensituation des einstigen Aufstiegsaspiranten deutlich. Dennoch findet Trainer Hermel etwas Positives: „Der harte Kern ist zusammengeblieben, das Mannschaftsgefüge stimmt und die Moral sind gut.“ Defensiv habe man immer noch viel Qualität, so Hermel.

Das war schlecht Auch wenn Ensar Krasniqi immerhin neun Tore erzielte – den Weggang von Murat und Berkay Köktürk konnte Süd in der Hinrunde nicht kompensieren. „Vorne hat uns der Stürmer gefehlt, der für Entlastung sorgt“, so Hermel, der ergänzt: „Spielerisch waren wir nicht gut.“ Aber das war noch nicht alles: Nach der langen Corona-Pause seien viele Spieler in keiner guten Verfassung gewesen.

Personal Sehr zur Freude von Trainer Hermel gibt es einen Rückkehrer: Berkay Köktürk hat sein kurzes Gastspiel beim in der Bezirksliga spielenden Stadtrivalen BV Wevelinghoven schon wieder beendet (Hinrunde vier Tore in acht Spielen) und geht in der Rückrunde wieder für den 1. FC Grevenbroich-Süd auf Torejagd. Bereits im ersten Testspiel gegen Viktoria Anrath setzte er ein Ausrufezeichen erzielte er beim 4:0 alle Treffer. Zudem steigt Florian Kemmerling nach einer Pause wieder ein und sorgt für weiteren Offensivschwung bei den Südtstädtern. Talha Özel verlässt Süd in Richtung Rot-Weiß Elfgen.