Floorball-Pokal : Noch ein Schritt zum Final Four für Holzbüttgen

Holzbüttgen Auf dem Weg zum ersten großen Saisonziel bekommen es die Bundesliga-Floorballer aus dem Kaarster Stadtteil mit Meister MFBC Leipzig zu tun.

Dass die Spieler der DJK Holzbüttgen kapiert haben, dass es jetzt in die entscheidende Phase der Saison geht, haben sie am vergangenen Wochenende eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Im ersten Spiel des neuen Jahres besiegten sie nach einer kurzen Winterpause in der Floorball-Bundesliga souverän Tabellenführer UHC Weißenfels und machten so einen wichtigen Schritt in Richtung der angepeilten Play-off-Plätze. Am Samstag (Bully 16 Uhr, Halle Brüderstraße) kann die DJK ein weiteres Saisonziel schon mal unter Dach und Fach bringen. Mit einem Sieg im Pokalviertelfinale beim MFBC Leipzig stünde der Einzug ins Final Four fest, das Anfang März in der Berliner Max-Schmeling-Halle über die Bühne geht.