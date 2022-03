Ministerium prüft weitere Lockerungen : NRW will Maskenpflicht in Praxen erhalten

Auch im Handel sollen die Masken fallen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Wegen der hohen Inzidenzen können am 20. März nicht alle Corona-Beschränkungen fallen. Der Apothekerverband fordert, die Maskenpflicht in vielen Bereichen beizubehalten. Kassenärzte-Chef Andreas Gassen sieht keine Überlastungs-Gefahr: „Wir müssen mit dem Virus leben.“

Eigentlich sollen am Sonntag bundesweit fast alle Corona-Beschränkungen fallen. Doch wegen der Omikron-Welle prüft die Landesregierung, die Maskenpflicht in einigen Bereichen beizubehalten. Laut Entwurf der neuen Corona-Schutzverordnung sollen etwa Menschen in Arzt- und Zahnarzt-Praxen weiter Masken tragen müssen, heißt es in NRW-Kreisen. Das Gesundheitsministerium wollte das nicht kommentieren und verwies auf laufende Beratungen. Laut Bundesregeln ist eine Maske nur noch in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Bussen und Bahnen Pflicht.

Bundesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut auf einen Rekordwert von 1543 gestiegen. In Nordrhein-Westfalen ist sie leicht zurückgegangen auf 1350. Nach einer Umfrage des Schulministeriums am 9. März waren 46.000 Schüler infiziert, das sind 2,2 Prozent der Schüler (Vorwoche: 1,8 Prozent). Die Zahl der erkrankten Lehrer stieg auf 6500. Das Schulministerium prüft noch, ob es zu Montag die Maskenpflicht aufhebt: Der Schutz der Schüler und Lehrkräfte habe Priorität, aber man müsse auch mit den Öffnungsschritten des Bundes mithalten, hieß es.

Der Apothekerverband Nordrhein fordert die Beibehaltung der Maskenpflicht etwa in Apotheken. „Die geplanten Ausnahmen bei der Aufhebung der Maskenpflicht greifen viel zu kurz. Gerade in Apotheken werden täglich millionenfach besonders vulnerable Personen bedient. Daher muss die Maskenpflicht auch in den Apotheken weiter gelten“, sagte Verbands-Chef Thomas Preis. Zusätzlich werde so auch der Infektion von Mitarbeitern vorgebeugt: „Die geplante Aufhebung der Maskenpflicht geht zu weit. Sie kann schnell zu weiter steigenden Infektionszahlen führen. Dadurch kann auch die Funktionsfähigkeit anderer Bereiche der kritischen Infrastruktur gefährdet werden.“