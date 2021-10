Ringen : Jugend-DM steigt in Nievenheim

Jugend-DM steigt in Nievenheim

Dormagen Deutschlands beste Ringerinnen der A- und B-Jugend messen sich miteinander. Im Rahmen der Veranstaltumg wird ACÜ-Ringerin Nina Hemmer für ihre starke Vorstellung bei der WM in Oslo geehrt.

Dass der AC Ückerath 2021 60 Jahre alt wird, hat er zum Anlass genommen, die Deutschen Meisterschaften der weiblichen Jugend (A und B) im Ringen auszurichten. Von Freitag- (Beginn 18 Uhr) bis Samstagabend werden rund 120 Nachwuchskämpferinnen aus ganz Deutschland auf Titeljagd gehen. Gerne hätte alle Beteiligten Zuschauer in der Dreifachhalle der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim gesehen, doch letztlich wurde nach Absprache mit dem Deutschen Ringer-Bund und dem Ringerverband NRW vereinbart, wegen der Corona-Situation kein Publikum zuzulassen. Dafür werden die Titelkämpfe aber live im Internet auf Sportdeutschland.tv übertragen.

Die Meisterschaften sind auch ein guter Rahmen, um im Kreise vieler Nachwuchsringerinnen eine herausragende Athletin zu ehren, die im Bundesstützpunkt Dormagen groß geworden ist. Nina Hemmer holte sich am Dienstag in Oslo die Vize-Weltmeisterschaft. Bei der Ehrung mit dabei sein wird auch Stéphanie Groß, die dreimal WM-Silber holte und 2004 in Athen beim ersten olympischen Frauenwettbewerb auf die Matte ging. Weitere Gäste sind Martina Göhringer (Referentin für Frauenringen beim DRB) und Jens Nettekoven, Vorsitzender des Ringerverbandes NRW.