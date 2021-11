Rheinisch-Bergische Polizei informiert : Hilfe bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen

Rhein-Berg Anlässlich des 7. Europäischen Tags zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und Gewalt macht die Polizei auf dieses Thema aufmerksam.

Sexueller Missbrauch an Kindern findet aber natürlich nicht nur virtuell, sondern auch in der realen Welt statt. Die Reaktionen der Kinder und Jugendlichen auf einen Missbrauch sind dabei so unterschiedlich und facettenreich wie der Missbrauch selber. Es gibt nicht das eine Erkennungszeichen. Haben Sie auffällige Umstände in Ihrem Umfeld oder ein verändertes Verhalten an einem Kind wahrgenommen? Sind Sie unsicher, wie Sie damit umgehen sollen? Benötigen Sie Hilfe, Beratung oder Unterstützung? Das LKA NRW hat ein Hinweistelefon für Verdachtsfälle sexueller Gewalt an Kindern oder Jugendlichen eingerichtet. Es ist montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer 0800 0431 431 erreichbar.