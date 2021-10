Rudern : Neusser RV trotz sieben Medaillen nicht ganz zufrieden

Neuss Bei den Landesmeisterschaften in Krefeld wäre für die Aktiven aus Neuss mehr drin gewesen. Doch eine Medaillenhoffnung fiel auf dem Elfrather See im Wortsinne ins Wasser.

Die Ausbeute des Neusser Rudervereins bei den Landesmeisterschaften auf dem Elfrather See in Krefeld kann sich sehenlassen. Die intensive Vorbereitung zahlte sich aus, am Ende standen drei Gold- und vier Bronzemedaillen zu Buche, wobei der NRV sich im Vorfeld noch mehr ausgerechnet hatte.