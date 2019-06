Europaspiele in Minsk : Nina Hemmer liefert zuverlässig ab

Dormagen Ringerin holt bei Europaspielen Bronze, Boxer Hamza Touba kehrt enttäuscht heim.

Fünfmal Deutsche Meisterin, Dritte bei den Europameisterschaften 2016 und 2017, Militär-Weltmeisterin 2018 und jetzt Bronze in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm bei den Europaspielen in Minsk – wenn es zählt, ist auf Nina Hemmer stets Verlass. Routine kommt bei der Ringerin des AC Ückerath trotzdem niemals auf. Und so feierte die 26-Jährige Platz drei in Weißrussland auf ihrer Facebook-Seite mit dem fetten Titel: „Broooonzee!“ Auch der Deutsche Ringerbund zeigte sich kreativ, stellte den Auftritt der Olympiateilnehmerin von Rio 2016 bei den „European Games“ in Anlehnung an den Hit von MC Hammer „U Can‘t Touch This“ aus dem Jahre 1990 unter das Motto: „It’s Hemmer Time!“