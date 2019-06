Ringen : Bärenstarker Auftritt bei Kadetten-EM

Ehrung: (v.l.) Detlev Zenk, Bundesstützpunktleiter Heinz Schmitz, Bundestrainer Christoph Ewald, Landestrainerin Lisa Kalenga, Jennifer Rösler und Hans Sturm. Foto: ACÜ

Rhein-Kreis Jennifer Rösler holt Silber, Ayub Musaev Bronze und Aaron Bellscheidt wird Siebter.

Was für ein Jahr: Jennifer Rösler gewann den „Grand Prix der Bundesrepublik Deutschland“, belegte Platz zwei bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin und krönte ihre Saison am vergangenen Donnerstag mit der Silbermedaille bei der Kadettinnen-EM im italienischen Faenza.

Das gute Stück präsentierte die 17-Jährige am Mittwochabend bei der verdienten Ehrung des AC Ückerath am Bundesstützpunkt in Dormagen. Dort bereitet sich die junge Ringerin auf ihre Einsätze vor und werkelt nebenan am Berufsbildungszentrum am Fachabitur. Bevor sich die Gäste über die nur für diesen Anlass in Auftrag gegebene Torte hermachten, gab’s für Jennifer Rösler Geschenke vom stellvertretenden Bürgermeister Hans Sturm und ACÜ-Vorsitzenden Detlev Zenk, der zudem eine persönliche Botschaft von Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld überbrachte. Die Ückeratherin war in Italien durch Siege über Maria Cristina Rosioru (Rumänien), Noemi d’Angelo (Italien) und Nazar Batir (Türkei) ins Finale der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm eingezogen. Erst dort unterlag sie der Russin Olga Kozyreva.

Zwar kein Edelmetall, dafür aber viel Lob gab es in Faenza für Griechisch-Römisch-Spezialist Aaron Bellscheidt (KSK Konkordia Neuss), der in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm am Ende Platz sieben belegte. Dazu sagt KSK-Ehrenvorsitzender Hermann J. Kahlenberg einordnend: „Der Ringkampfsport wird von ehemaligen UdSSR-Ländern wie Russland, Georgien, Weißrussland, Armenien, Ukraine und Aserbaidschan beherrscht. Gewinnt man gegen einen Vertreter oder mehrere, zählt man zur Weltspitze. Aber auch weitere starke Länder stehen auf dem Weg zur Spitze im Weg.“ Und daraus folgert er: „In Deutschland beherrscht er seine Kontrahenten, international muss Aaron noch den Anschluss finden.“ Im Viertelfinale hatte sich Bellscheidt Hleb Makaranka mit 0:8 geschlagen geben müssen. Da der Weißrusse auch ins Finale einzog – er unterlag dort Nihat Zahid Mammadli aus Aserbaidschan – hätte sich der Neusser über die Hoffnungsrunde sogar noch Bronze verdienen können. Doch er verlor gegen den Georgier Dimitri Khachidze (bezwang im Duell um Rang drei kurz darauf den Ukrainer Eduard Strilchuk) mit 0:4. KSK-Trainer Oleg Dubov sowie Jugendwart und Vater Ralf Bellscheidt, die in Italien an der Matte standen, waren mit der Leistung ihres jungen Schützlings trotzdem sehr zufrieden.