5. Grevenbroicher Citylauf : Vielleicht gibt es einen neuen Teilnehmerrekord

Info

17.30 Uhr addmore-Familienlauf, Eltern/Kind über rund 700 Meter (ohne Altersbeschränkung)

17.45 Uhr Bauverein-Bambinilauf über rund 700 Meter (Jahrgänge 2012 bis 2015)

18 Uhr GWG-Schülerlauf über rund 1200 Meter (Jahrgang 2011)

18.15 Uhr Erft-Apotheke-Schülerlauf über rund 1200 Meter (Jahrgang 2010)

18.30 Uhr AOK-Schülerlauf über rund 1200 Meter (Jahrgang 2009)

18.45 Uhr bunert-Schülerlauf über rund 1200 Meter (Jahrgang 2008)

19 Uhr PICK-Teamstaffel über 3x1100-Meter

19.30 Uhr Schülerlauf V über rund 1700 Meter (Jahrgänge 2004 bis 2007)

19.50 Uhr HYDRO-Jedermann-5er über 5000 Meter 5 km (Jahrgänge 2009 und älter)

20.40 Uhr Sparkassen-Lauf über 10.000 Meter (Jahrgänge 2003 und älter)

Parkplätze Kostenfreie und kostenpflichtige Parkplätze im Bereich der Innenstadt befinden sich am Platz der Republik/Graf-Kessel-Straße, am Montanushof/Am Zehnthof, am Straßenverkehrsamt/Lindenstraße 10, am Pascal-Gymnasium/Schwarzer Weg und in der Parkstraße.

Homepage www.citylauf-grevenbroich.de