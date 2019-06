Tischtennis : Beumers und Vollmert spielen in Österreich um Titel

Holzbüttgen Über 7000 Sportler aus 22 Nationen messen sich in Österreich in 27 verschiedenen Disziplinen.

(-rust) Seit Mittwoch laufen in Salzburg die europäischen Betriebssportspiele. Über 7000 Sportler aus 22 Nationen messen sich in Österreich in 27 verschiedenen Disziplinen. Ein Tischtennis-Duo aus dem Rhein-Kreis will am Ende ganz vorne landen. Die Holzbüttgener Joachim Beumers und Stefan Vollmert treten für die Allianz an. „Wir wollen noch einmal da erfolgreich sein, wo alles vor 16 Jahren begonnen hat“, sagt Beumers. Damals holte das Duo die Silbermedaille. Im Finale mussten sich die Kaarster gegen zwei Franzosen aus der ersten Liga geschlagen geben. Vor zwei Jahren fanden die Spiele im belgischen Gent statt.