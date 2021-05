Bei Sieg gegen Kasachstan : So kann das DEB-Team bereits ins Viertelfinale einziehen

Riga Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft könnte mit einem Sieg gegen Kasachstan am Mittwoch bereits ins Viertelfinale der WM in Lettland einziehen.

Aufsteiger Kasachstan hat bei der Eishockey-WM in Riga vor dem Duell mit der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch (15.15 Uhr/Sport1) seine erste Niederlage kassiert. Im dritten Vorrundenspiel der Gruppe B unterlag der Außenseiter den USA mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Zuvor hatten die Kasachen überraschend gegen Gastgeber Lettland (3:2) und gegen Titelverteidiger Finnland (2:1) jeweils nach Penaltyschießen gewonnen.

Tabellenführer Deutschland könnte mit dem vierten Sieg den Einzug ins Viertelfinale schon vorzeitig perfekt machen. Es ist das vierte Aufeinandertreffen bei einer WM. Zweimal gewann die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB): 2004 mit 4:2 und 2014 mit 2:1 nach Penaltyschießen. Einmal allerdings verlor das deutsche Team - mit bitteren Konsequenzen. Bei der WM 2005 in Österreich gab es zum Auftakt in Wien eine 1:2-Pleite und am Ende in Innsbruck den Abstieg.