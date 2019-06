Schwimmen : Aaron Schmidt schwimmt Norm für Freiwasser-EM

Neuss Der Nachwuchsmann des Neusser SV zeigt starke Leistungen bei den offenen Niederländischen Meisterschaften in Amersfoort.

Schmidt dominierte seine Konkurrenz in Amersfoort vom Startblock weg und verbesserte dabei seine bisherige Bestmarke um satte zwei Sekunden. Zudem war er sechs Sekunden schneller als die Norm des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) für die kontinentalen Titelkämpfe. „Mit dieser Leistung steht Aaron auf dem ersten Platz in Deutschlands Bestenliste des Jahrgangs 2000“, hebt NSV-Vorsitzender Siggi Willecke hervor, „und zwar mit einem Vorsprung von rund 18 Sekunden.“ Ebenfalls nicht zu schlagen war der Neusser im A-Finale über 200 Meter Schmetterling in herausragenden 2:01,31 Minuten.

Der 19-Jährige verbesserte seine alte Bestzeit dabei um zwei Sekunden. In einem spannenden Rennen schlug er drei Zehntelsekunden vor dem Deutschen Kurzbahnmeister Alexander Kunert (SV Gelnhausen) an. Aus dem vollen Training heraus hatte der Schmetterlings-und Freistilspezialist den Wettkampf in den Niederlanden knapp 50 Tage vor der WM in Gwangju als Standortbestimmung genutzt.