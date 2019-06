Reitsport : Jugendförderung steht in Gohr im Fokus

Gohr Turnier des RV Torfgrafen Bergerhof auf der Reitanlage der Familie Schleifer gibt dem Nachwuchs die Chance, Schleifen zu sammeln.

Nachwuchsreiter zu fördern, ist für Klaus Schleifer eine Herzensangelegenheit. Der Hofherr vom Bergerhof in Gohr unterstützt seit Jahrzehnten immer wieder junge Reiter bei ihrem Weg in den Turniersport. Schwerpunktmäßig im Springen, war Schleifer doch selbst bis zur schweren Klasse erfolgreich. Sein Engagement spiegelt sich beim Reitverein Torfgrafen Bergerhof, der auf der Reitanlage der Familie Schleifer beheimatet ist, wider. Beim Turnier am Wochenende steht die Jugendförderung im Fokus.

Viele der insgesamt 18 Prüfungen sind für Nachwuchsreiter – vom Turnier-Neuling bis zum erfahrenen Jugendlichen – interessant. Zum Beispiel das Stilspringen der Klasse E am Samstag ab 12.15 Uhr. Das ist gleichzeitig die dritte Qualifikation zum KATINA Mini-Cup. Die Serie bietet den jüngsten Pferdesportfans einen optimalen Einstieg in den Turniersport. Führzügelklasse, Reiterwettbewerbe und kleinere Springprüfungen eröffnen dem Nachwuchs beste Gelegenheiten, Parcourserfahrungen und erste Schleifen zu sammeln.

Professionell wird es am Samstagmorgen zugehen. In den Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M ab 8.30 Uhr geht es um das Potenzial und den Ausbildungsstand von jungen Pferden. Sportliche Highlights sind die Springen der Klasse M. Für das M-Springen am Samstagabend ab 18.15 Uhr haben sich über 30 Reiter angemeldet. Zum Beispiel Miguel Bellen Rodrigues, der zu den erfolgreichsten Springreitern des gastgebenden RV Torfgrafen Bergerhof gehört. Mit dabei ist auch die ehemalige Rheinische Meisterin Franziska Hilgers (RFV Hilgershof), die selbst auf dem Bergerhof zum Springsport fand. Sie hat ihren legendären „weißen Riesen“ Coragioso in Rente geschickt, wird aber mit ihren Nachwuchspferden starten. Am Samstag sind auch die Lokalgrößen Gilbert Tillmann und Frederic Tillmann am Start.