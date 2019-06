Fußball : Neuss am Ball: Team Extrablatt hofft auf dritten Titel

Auch für die kleinen Fußballfreunde gibt es am Sonntag beim 5. Business-Cup in Norf jede Menge zu erleben und zu gucken. Foto: Viton Nguyen

Rhein-Kreis Der Pokalverteidiger trifft im Norfer Sportpark auf starke Konkurrenz.

Am Sonntag ist es dann soweit, wenn ab 10 Uhr zahlreiche Teams um den Titel der fußballstärksten Firma im Rhein-Kreis kämpfen werden. Mit dem Neusser Extrablatt kehrt der Titelverteidiger auf den Kunstrasen des Sportparks Norf zurück – und hofft auf den bereits dritten Titel. Gegen einen erneuten Sieg dürften unter anderem die Teams Cordewener-Ortho, Gewinner der Erstauflage, Möbelhaus Höffner, Pierburg Neuss, Alu Norf, UPS, Core Fitness, Sparkasse Neuss, Telekom, Stadtwerke Neuss, Mediamarkt, BMW Timmermanns, DayNight, die Rheinbahn, Axa Versicherungen und Rewe etwas einzuwenden haben. In diesem Jahr hat der Veranstalter ebenfalls erstmals eine Frauengruppe organisiert, in der es um den Titel des Business-Cups geht. Darüber hinaus steht ein Junioren-Testspiel auf dem Programm (U12), an dem eine Neusser Kreisauswahl auf Konkurrenz aus der Bundesliga treffen soll.