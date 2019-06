Ringen : Nina Hemmer holt bei Europaspielen in Minsk Bronze

Dormagen Die Ückeratherin bezwingt die Türkin Zeynep Yetgil mit 2:0.

Nina Hemmer hat bei den Europaspielen in Minsk die zweite Bronzemedaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) gewonnen. In der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm setzte sich die Ückeratherin am Donnerstag im Kampf um Platz drei mit 2:0 gegen die Türkin Zeynep Yetgil durch. Tags zuvor hatte der Freistil-Ringer Ahmed Dudarov (86 kg/Triberg) ebenfalls Bronze geholt. Die 26-Jährige hatte ihren ersten Kampf gegen Florine Schedler (Österreich) nach 2:43 Minuten mit einem 10:0-Sieg beendet. Im Viertelfinale schlug sie die Weißrussin Vanesa Kaladzinskaya nach 1:6-Rückstand noch mit 7:6. Erst im Halbfinale unterlag die Militär-Weltmeisterin der Schwedin Sofia Mattsson (Olympia-Bronze 2016 in Rio) mit 2:10. Der Erfolg über Zeynep Yetgil war keine Selbstverständlichkeit. Die erst 19-jährige Türkin ist Europameisterin der Juniorinnen und in der Altersklasse U23.