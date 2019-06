Basketball : John F. Bruhnke trainiert die TG Neuss Tigers in der 2. Liga

Neuss Der 55-Jährige coachte fünf Jahre in der 1. Bundesliga.

Auf der Bank sitzt dann in John F. Bruhnke ein neuer Coach. Der 55-Jährige hatte seine basketballerische Laufbahn in Krefeld beim ehemaligen Bundestrainer Dirk Bauermann begonnen. Als Spieler sammelte er Erfahrung in den Regionalligateams des BBC Krefeld und der Adler Frintrop. 2004 übernahm er gemeinsam mit Julia Gajewski die Bundesliga-Damen von NB Oberhausen, blieb bis Oktober 2009 und stand zudem von Januar 2008 bis Dezember 2012 für insgesamt vier Jahre als Co-Trainer der Damen-Nationalmannschaft und als Videocoach des männlichen U18-Nationalteams in Diensten des Deutschen Basketball Bundes (DBB). 2010 wechselte der Sportlehrer an der GGS Körnerschule in Viersen (seit August 2018) zu den Basketballern des SC Bayer 05 Uerdingen. Dass er mit seinen Jungs in der vergangenen Saison in 22 Spielen nur drei Siege aufs Konto brachte und damit aus der 2. Regionalliga in die Oberliga abstieg, interessiert TG-Abteilungsleiterin Angela Krings nicht die Bohne. Sie ist hundertprozentig davon überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Der Krefelder hatte bereits im vergangenen Jahr weit oben auf ihrer Shortlist gestanden, ehe die Wahl doch auf den Belgier Antoine Braibant gefallen war. Der bekam allerdings noch vor Saisonschluss seine Papiere. Angela Krings sprang ein und zeigte mit fünf Siegen in Folge, was auch in der vergangenen Spielzeit möglich gewesen wäre.