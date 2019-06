Moderner Fünfkampf : Sarah Dicks verteidigt vor heimischem Publikum ihren Titel

Bei den Deutschen U15-Meisterschaften im Modernen Fünfkampf in Neuss verteidigte Sarah Dicks (r.) ihren Titel. Foto: NSV

Neuss Neusser SV tut sich als vorbildlicher Ausrichter hervor.

(sit) Bei den in Neuss ausgetragenen Deutsche Meisterschaften der Modernen Fünfkämpfer hat Sarah Dicks ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Im Vierkampf der Altersklasse U15 konnte die Athletin des Neusser Schwimmvereins (NSV) in drei Disziplinen den Tagessieg holen. Die herausragend Leistung im Fechten – 39 Siege bei nur fünf Niederlagen – ließ den eher schwächeren Vortrag im Schießen (nur 70 Ringe) vergessen. Hannah Dicks (2008) belegte als jüngste Teilnehmerin Rang 19. Mika Adam verpasste den Titel bei den Jungen knapp, aber beendete den abschließenden Lauf über 1600 Meter unter fünf Minuten und wurde nach seinem Triumph 2018 nun Deutscher Vizemeister. „Der Lauf wurde von vielen Zuschauern begeistert begleitet“, sagte NSV-Vorsitzender Siggi Willecke und zog zufrieden Bilanz: „Ein mehr als erfolgreiches Wochenende mit einer sehr guten Organisation ging mit der von mir, dem begeisterten Landrat Hans-Jürgen Petrauschke sowie dem Leistungssportdirektor des LSB NRW, Michael Scharf, vorgenommenen Siegerehrung in der Elmar-Frings-Halle zu Ende.“