Ringen : Nina Hemmer hat Chance auf Bronze

Dormagen Erst im Halbfinale erweist sich die Schwedin Sofia Mattsson als zu stark.

(sit) Nina Hemmer kämpft bei den European Games in Minsk am Donnerstag um Bronze. Die 26 Jahre alte Ringerin des AC Ückerath war in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm im Eiltempo durchs Turnier gepflügt: Ihren ersten Kampf gegen die sechs Jahre jüngere Florine Schedler (Österreich) beendete sie nach 2:43 Minuten (10:0). Im Viertelfinale schlug sie die Weißrussin Vanesa Kaladzinskaya nach 1:4-Rückstand noch mit 7:6. Erst im Halbfinale unterlag die Militär-Weltmeisterin der Schwedin Sofia Mattsson (Olympia-Bronze 2016 in Rio) mit 2:10.