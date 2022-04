Basketball-Aufstiegsrunde : Rheinberg ist heiß auf die Oberliga

Thomas Schrader (links) ist Spielertrainer und Kapitän der Rheinberger Basketballer. Foto: Michael Ertelt

Rheinberg Der Tabellenzweite spielt am Mittwochabend in der Aufstiegsrunde beim PSV Wuppertal. Drei Partien stehen noch aus. Am 14. Mai im Gipfeltreffen bei SW Essen III fällt wohl die Entscheidung, ob dem TuS 08 der Sprung in die Oberliga gelingt.

Thomas Schrader gehört mit seinen 38 Jahren zu den Leistungsträgern der Basketball-Mannschaft des TuS 08 Rheinberg. Als Spielertrainer, Kapitän und Abteilungsleiter fiebert er schon der Partie am 14. Mai entgegen. An dem Samstag kommt‘s wohl in der Oberliga-Aufstiegsrunde auswärts gegen SW Essen III zum entscheidenden Duell um Platz eins. Bis zum Gipfeltreffen muss der TuS 08 allerdings noch zwei Spiele bestreiten – am Mittwoch, 26. April, 20.30 Uhr, beim PSV Wuppertal und am Mittwoch, 4. Mai, 19 Uhr, zu Hause gegen die Yu-Baskets Sini.

Schrader und seine Teamkollegen seien heiß auf die Oberliga. Drei Spieltage vor Schluss liegt Rheinberg mit zwölf Punkten auf Rang zwei, Essen ist Spitzenreiter mit 14 Zählern. „Ich gehe davon aus, dass beide Mannschaften ihre nächsten zwei Spiele gewinnen. Wir müssten dann in Essen mit sieben Punkten Unterschied siegen, um aufzusteigen“, sagt Schrader, der von einem möglichen Hintertürchen berichtet: „Sollte die Zweite von Essen in der Oberliga den Klassenerhalt schaffen, kann es sein, dass wir auch als Tabellenzweiter aufsteigen. Deshalb stehe ich im Kontakt mit dem Verband. Wir wollen unser Ziel aber eigentlich auf dem sportlichen Weg schaffen.“

So oder so bleibt der aktuelle Kader zusammen, sagt der Spielertrainer. Sollte der Sprung in die Oberliga gelingen, stehe ein Neuzugang, ein Flügelspieler, fest. Gesucht werde ein weiterer Center. Zudem möchte Schrader, der auch 2. Vizepräsident des Hauptvereins ist, in der Oberliga seine Traineraufgaben abgeben: „Ich bin im Gespräch mit einem möglichen neuen Coach.“ Oberliga-Trainer müssen eine Lizenz vorweisen, und die hat der 38-Jährige nicht.