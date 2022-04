Basketball : BG Linfort hat im Saison-Endspurt noch Ziele

Janosch Feige dürfte nach überstandenen Rückenproblemen wieder an Bord sein. Foto: FUNKE Foto Services/Oleksandr Voskresenskyi

Kamp-Lintfort Nach der Osterpause treten die Regionalliga-Basketballer am Samstag bei den Sechtem Toros an. Die Partie ist der Auftakt für die Schlussphase einer Spielzeit, der noch das i-Tüpfelchen fehlt.

Die bisherige Regionalliga-Saison ist für die Basketballer der BG Lintfort eigentlich genau so gelaufen, wie man sich das im Vorfeld erhofft hatte. Nach knapp eineinhalb Jahren Pandemie-bedingter Pause hatten die Verantwortlichen das Ziel ausgegeben, mit verjüngtem Kader eine gute Rolle zu spielen und am Ende die Klasse zu halten. Dieses wurde trotz der Niederlage gegen RE Schwelm am vergangenen Spieltag erreicht. Mit dem Leichlinger TV und den Adler Frintrop werden mindestens zwei Teams schlechter abschneiden als die Lintforter Mannschaft um Coach Tobias Liebke.

Dennoch sollen die restlichen vier Spiele für die Lintforter nun nicht zum reinen Schaulaufen verkommen. „Nun können wir uns für die gute Saison noch selbst belohnen, indem wir in der oberen Tabellenhälfte landen“, so Coach Tobias Liebke. Mit dem aktuell belegten Platz sechs wäre dieser Wunsch erfüllt. Doch die Konkurrenz ist logischerweise ebenso darauf aus, in der Tabelle noch zu klettern.

So auch der kommende BGL-Gegner am Samstag (17 Uhr), die Sechtem Toros – zumal das Team aus Bornheim als derzeitiger Tabellenachter nur zwei Siege vor den Abstiegsrängen steht, den Klassenerhalt mit zwei zu absolvierenden Nachholspielen aber auch noch in der eigenen Hand hat. Und dass die Toros ein Gegner sind, der stärker einzuschätzen ist als sein aktueller Tabellenplatz, hat er im Hinspiel gezeigt. Anfang Januar lieferten die Sechtemer der BGL eine umkämpfte Partie, die die Lintforter nur knapp mit drei Punkten für sich entscheiden konnten. Und kurz vor der Osterpause musste sich auch der noch um den Aufstieg kämpfende Tabellenzweite Südwest Wuppertal in Bornheim mächtig strecken, um einen Sieg einzufahren.

Entsprechend fordert Liebke erhöhte Konzentration von seinen Akteuren vor der Partie am Samstag. „Wir müssen und wollen die Spannung aufrechterhalten. Schließlich gehen wir ja nicht komplett ohne Ziel in die letzten vier Spiele. Zudem wird es die letzte weite Auswärtsfahrt der Saison, wir reisen per Bus an, viele Fans begleiten uns. Die Jungs werden also dafür sorgen wollen, dass die Stimmung auf der Rückfahrt gut ist.“