Handball : ART verlässt die HSG Neuss/Düsseldorf

Neuss Ab dem 1. Juli spielt der männliche Handballbereich unter dem Namen HSG Rhein Vikings weiter.

(sit) Ende des Monats ist auch offiziell vorbei, was eh seit Monaten keine Zukunft mehr hatte: Mit Ablauf des 30. Juni scheidet der ART Düsseldorf als Stammverein aus der Spielgemeinschaft HSG Neuss/Düsseldorf aus. Auf der Homepage der HSG heißt es dazu weiter: „Die Parteien stimmen einvernehmlich einer Änderung des Namens der Spielgemeinschaft in ‚Handball-Spielgemeinschaft Rhein Vikings’ ab dem 1. Juli zu.“ Dazu ist der zu Beginn des Jahres in Düsseldorf gegründete HC Rhein Vikings e.V. der HSG Neuss/Düsseldorf beigetreten. Für Martin Eggert, Vorsitzender des Neusser HV, ein logischer Schritt „nach der Auflösung der Handball-Abteilung im ART und deren Übertritt in den neu gegründeten HC Düsseldorf.“ Damit gehen die aus der 2. Bundesliga abgestiegenen Herren und alle männlichen Nachwuchsmannschaften (Eggert: „Das hat verbandsrechtliche Gründe.“) in der kommenden Saison als HSG Rhein Vikings an den Start. Wenngleich die Landeshauptstadt in dieser Konstellation keine Rolle mehr spielt, bleibt das neue Konstrukt „pro forma“ in Düsseldorf gemeldet.