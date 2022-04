Feldhockey : Zuerst Frust, dann Freude beim HTC

Im Gesicht von Abbas Haider spiegelt sich das Wochenende des HTC SW Neuss wider: Auf das enttäuschende Unentschieden am Samstag in Bonn setzt Schwarz-Weiß am Sonntag den wichtigen Sieg in Hannover. Foto: A. Woitschützke

Neuss Ein 2:2-Unentschieden beim Schlusslicht in Bonn ist für den Hockey-Zweitligisten aus Neuss kein gelungener Start in die Rückrunde.

Wie wunderbar leicht war Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss am 5. September in die Feldsaison gestartet. Vor vollen Rängen auf der nun sogar mit einer kleinen Tribüne ausgestatteten Anlage im Jahnstadion bezwangen die Schützlinge von Trainer Matthias Gräber den überforderten Aufsteiger Bonner THV mit 6:1. Auch die Wochen danach waren – von gelegentlichen Aussetzern abgesehen – ein einziges Fest. Doch seit dem 2:1-Erfolg am 26. September vor heimischem Publikum gegen Hannover konnte Schwarz-Weiß einfach nicht mehr gewinnen, brachte in den folgenden Wochen bis zur Winterpause mit vier Unentschieden und zwei Niederlagen nur noch vier Punkte ein.

Mit dem höchst ärgerlichen 2:2 (Halbzeit 0:1) zum Rückrunden-Auftakt beim damit weiterhin sieglosen Schlusslicht Bonner THV verlängerte sich die Serie der Neusser am Samstag auf sieben Partien ohne „Dreier“. Dabei waren die Gäste eigentlich schon durch. Denn in der vorletzten Spielminute drückte Finn LangHeinrich die Kugel bei der insgesamt fünften Strafecke im Nachschuss zum 2:1 über die Linie. Die Bonner opferten daraufhin ihren Torhüter zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers, büßten aber nach einem Ballverlust das Angriffsrecht ein. Im Bestreben, die Partie mit einer Attacke aufs nun verwaiste Gehäuse der Hausherren endgültig zu entscheiden, verloren indes auch die Neusser das Spielgerät und kassierten kurz darauf eine Strafecke. Und die „lümmelte im Nachschuss“ (Gräber) Nicolas Henninger vier Sekunden vor dem Schlusspfiff zum Ausgleich in den Kasten.

Info Schwarz-Weiß muss auf Max Hubert verzichten Nicht mehr dabei In der Rückrunde muss der HTC SW Neuss auf seinen Abwehrchef Max Hubert verzichten. Der 23-Jährige setzt seine akademische Ausbildung in Südafrika fort. Weiter dabei Beim Gladbacher HTC sind pünktlich zum Rückrundenstart in Mustaphaa und Dayaan Cassiem die besten Torschützen der Hinrunde zurückgekehrt, hinzu kommt ihr südafrikanischer Landsmann Nic White. Raus ist dagegen Melrick Maddocks.

Bitter, für den Neusser Coach aber irgendwie folgerichtig, denn „wir waren enttäuschend schwach. Das Tempo, was wir sonst so haben, konnten wir nicht auf den Platz bringen. Der Gegner wollte es irgendwie mehr, die zweiten Bälle gingen eher an Bonn.“ Selbst das frühe Eckentor von Ivo Otto für die in dieser Saison bei Standards notorisch erfolglosen Gäste zum 1:0 (5.) hatte keine befreiende Wirkung. Gräber kritisch: „Jeder hat im Angriff nach eigenen Lösungen gesucht, jeder hat sich einfach mal den Ball genommen, um es auf eigene Fast zu versuchen.“

Das musste schiefgehen, zumal Adrian Sonnenschein die Stimmung mit seinem Treffer zum 1:1 im dritten Viertel (37.) weiter verschlechterte. Dem verwandelten Siebenmeter ging zu allem Übel ein schlimmer Patzer von Abbas Haider (sah kurz darauf die Gelbe Karte) voraus. Trotzdem hätte Schwarz-Weiß die Partie noch in den Griff bekommen können, doch von den drei Strafecken in der zweiten Hälfte führte lediglich eine zu einem Tor, aus dem Spiel heraus setzten Julian Dettmer und Bartosz Zaworski den Ball nur an den Pfosten. Auch die Bonner scheiterten am Aluminium.