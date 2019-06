Fußball : Kreis 5 sieht gute Zukunft für Walking Football

Rhein-Kreis Trainingsgruppe des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss trifft in Duisburg auf die Mannschaft des FC Schalke 04.

Dafür macht sich das Team um Winfried Titze am Samstag mit einem Demonstrationsspiel in der Sportschule Wedau stark. In der Begegnung trifft die Trainingsgruppe des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss auf die Mannschaft von Schalke 04 mit Trainer Martin Max. Das Kreisteam besteht aus Spielern des TSV Norf und der Fusseberg Kickers Helpenstein, die sich im Kreisgebiet für die Etablierung des Walking Football einsetzten. Schwerpunkte der Fußballvariante sind Gesundheitsförderung und der soziale Austausch. Daran angepasst ist das Regelwerk mit dem obersten Gebot: Bodenkontakt. So können Fußball-Liebhaber zurück zum Sport finden, von dem sie sich aus alters- oder gesundheitsbedingten Gründen bereits verabschiedet hatten.