Canicross im Trend : Sportlich Joggen mit dem Hund

Canicross an der Oedter Niers. Foto: LÜBKE/Lübke, Kurt (kul)

Viersen/Grefrath Nina Windhausen aus Viersen ist dreifache Deutsche Meisterin im Canicross. Zusammen mit ihrer Freundin Maren Hackel geht sie dieser Sportart mit dem Hund in Grefrath nach. Welche Tipps sie für den Umgang mit dem Hund hat.

Zur Ausrüstung gehört ein Gurt für den Menschen, der dem eines Bergsteigers ähnelt. Auf Bauchhöhe wird daran die flexible Leine mit Ruckdämpfer befestigt. Der Hund trägt ein speziell auf seine Größe angepasstes Geschirr. Nina kommt aus Viersen, Maren aus Krefeld. Oft treffen sich die beiden Freundinnen in Grefrath-Oedt, um am Ufer der Niers mit ihren Hunden zu trainieren. Mit aller Kraft werfen sich die Hunde nach vorne, die Leine spannt sich, und jetzt heißt es nur noch: Gas geben. Beim Canicross werden bis zu zehn Kilometer in der Stunde erreicht, schließlich zieht der Hund den Menschen ja kräftig mit.