Spitzenreiter der 2. Hockey-Bundesliga Wieso der Aufstieg des GHTC zum richtigen Zeitpunkt käme

Der Gladbacher HTC hat inzwischen eine Historie an knapp verpassten Aufstiegen: Platz drei in der Hockey-Hallensaison 2021/22, Platz zwei in derselben Spielzeit auf dem Feld und zuletzt in der Hallensaison 2022/23 ebenfalls nur Platz zwei. Für die nun anstehende Rückrunde der Feldsaison 2022/23 mischt der GHTC erneut um den Aufstieg mit: Die Mannschaft von Trainer Jan Klatt liegt mit drei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Klappt dieses Mal der letzte Schritt in die 1. Bundesliga? Zuletzt spielte der Gladbacher HTC vor neun Jahren auf dem Feld in der höchsten deutschen Spielklasse.