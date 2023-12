Sportschießen SSV Reuschenberg schafft den Durchmarsch in der Landesliga

Und schon wieder kann die Luftgewehrmannschaft des SSV Neuss-Reuschenberg jubeln. Erst im März in die Landesliga aufgestiegen, mit dem Ziel, bloß nicht direkt wieder abzusteigen, war das Team um Kapitän Tobias Urbach mit Jessica Thurner, Tabea Schmidt, Corinna Glombitza und Marie Glombitza zwar nervös in den ersten Wettkampf gegangen, hatte dort aber direkt einen Aufstiegssieg gelandet. „Dies brachte uns das nötige Selbstbewusstsein“, sagt Urbach rückblickend. Der krönende Abschluss dann Mitte Dezember auf heimischer Anlage: Mit einem Erfolg im letzten Saisonspiel über die BSG Holten ließ der SSV den BSV Einigkeit Holthausen und die SG Hehn hinter sich. Marie Glombitza gewann mit einem Durchschnitt von 392,25 Ringen zudem die Einzelwertung. Auch Jessica Thurner (5.), Corinna Glombitza (7.) und Tabea Schmidt (11.) platzierten sich in diesem Ranking weit vorne und trugen so ganz maßgeblich zum Aufstieg bei.