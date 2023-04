Südafrikanische Nationalspieler beim Hockey-Zweitligisten Dayaan und Mustpaha Cassiem verlassen den Gladbacher HTC

Schon im vergangenen Sommer hatte ein Wechsel im Raum gestanden, nun wird es Realität: Die beiden südafrikanischen Nationalspieler und Brüder Mustapha und Dayaan Cassiem verlassen am Ende der Feldsaison den Gladbacher HTC und schließen sich dem niederländischen Erstligisten Haagsche Delftsche Mixed (HDM) in Den Haag an. Das gab der Verein, der aktuell auf einem Relegationsplatz steht und noch um den Klassenerhalt in der höchsten niederländischen Hockey-Liga kämpfen muss, in der vergangenen Woche bekannt.