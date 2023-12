Überraschungen, Gewinner, Enttäuschungen Was vom ersten Fußball-Halbjahr der Bundesligasaison bleibt

Die Mannschaft des Halbjahrs Bayer Leverkusen thront nach 16 Spielen mit 42 Punkten und beeindruckenden 46:12 Toren an der Tabellenspitze. Nach klugen Sommertransfers und durch einen sehr klugen Trainer Xabi Alonso hat Bayer ein Team, das nicht nur erfolgreich, sondern auch sehr schön Fußball spielt. So mancher fühlt sich (zu Recht) an die Spielzeit 2001/2002 erinnert. Mit betörendem Fußball dominierte Bayer unter seinem Trainer Klaus Toppmöller Liga, DFB-Pokal und Champions League. Michael Ballack, Diego Placente, Zé Roberto, Lucio und Bernd Schneider zauberten ein Glanzstück nach dem anderen auf den Rasen – ganz so wie Granit Xhaka, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Victor Boniface zwei Jahrzehnte später. Doch (frei nach Wilhelm Busch) wehe, wenn ich auf das Ende sehe: Leverkusen wurde in allen Wettbewerben Zweiter, Vizekusen war endgültig geboren. So ist das Superteam von 2001/02 Vorbild und Mahnung zugleich.