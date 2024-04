Mission Klassenerhalt beginnt Mit Schwung geht es für den GHTC in die Abstiegs-Relegation

Sollte nach den ersten beiden Partien jede Mannschaft einen Sieg auf dem Konto haben, so steigt am 12. Mai in Frankfurt ein drittes Duell mit Entscheidungscharakter. Der Verlierer hat die Best-of-three-Serie verloren und steigt entsprechend in die zweite Liga ab. Der Gewinner trifft in einem Entscheidungsspiel, dem sogenannten Play-in, auf den Verlierer aus der zweiten Playdown-Serie zwischen dem Berliner HC und dem TSV Mannheim, die in der regulären Saison jeweils vor Gladbach und Frankfurt standen und somit trotz Niederlage in ihre eigenen Serie eine weitere Chance auf den Klassenverbleib erhalten. Im Play-in geht es dann in einer Partie um alles oder nichts – der Sieger bleibt erstklassig, der Verlierer spielt im nächsten Jahr in der 2. Bundesliga.