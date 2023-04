Vizemeister in der Tischtennis-Regionalliga Der Aufstiegstraum des TTC Waldniel ist geplatzt

Damit bleibt Waldniel ein Aufstiegsspiel verwehrt. Die einzige Möglichkeit wäre nur noch, dass sich ein Verein aus der oberen Spielklasse zurückzieht. Das kommt immer mal wieder vor, beim TTC Waldniel will man damit aber nicht kalkulieren. In Summe bleibt trotzdem eine starke Saison als Aufsteiger, die mit der Vizemeisterschaft belohnt wird. Am letzten Spieltag geht es am kommenden Wochenende gegen den VfR Fehlheim – für den TTC ein Spiel für die Galerie.