Der ewige Rommerskirchen in Giesenkirchen Mit 81 Jahren voller Elan für den Job als Jugendtrainer

Schon als Jugendlicher spielte er in Giesenkirchen, ging mit 21 Jahren, kehrte dann 1972 in den Verein zurück. „Damals haben wir in Giesenkirchen gebaut, und es kam die Frage auf, ob ich nicht als Jugendtrainer anfangen möchte. Und mit Ausnahme von zwei Jahren, wo ich in den 90er-Jahren mal pausiert habe, mache ich das seither durchgehend“, berichtet Rommerskirchen, der auch bis zu seinem 75. Lebensjahr noch selbst bei den Alten Herren des Vereins gekickt hat. „Die Bewegung ist schon ein Faktor, der für die Gesundheit nicht unwichtig ist“, betont er, und nicht zuletzt durch sein Engagement tut er etwas dafür, den Bewegungsdrang auch bei der Jugend zu wecken und zu erhalten.