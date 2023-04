„Ein Gefühl wie nach Hause kommen“ Emotionaler Abschiedskampf beim 1. JC Mönchengladbach

Parallel zum Bundesliga-Team bestritten auch die Herren des 1. JC Mönchengladbach ihren Heimkampftag der 2. Liga gegen TSV Bayer 04 Leverkusen. Die Leverkusener fügten dem Team um Coach Vahid Sarlak in der vergangenen Saison die einzige Niederlage zu, verzichteten am Ende als Meister auf den Aufstieg und gehen daher auch in diesem Jahr in der 2. Liga ins Rennen. Mit dem spannenden 8:6-Erfolg konnten sich die Gladbacher so auch am Samstag für die Pleite aus der Vorsaison revanchieren.