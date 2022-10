Gladbach verpasst spät nächsten Sieg : Ein Dämpfer zum Abschluss gegen Neuss

Andrew Hobson hat sich als Neuzugang gut beim Gladbach HTC integriert. Foto: Susanne Breithaupt

Feldhockey Beim letzten Hinrundenspiel muss der Gladbacher HTC spät den 1:1-Ausgleich gegen Neuss hinnehmen. Dennoch könnte der GHTC die Hinserie als Tabellenführer abschließen. Trainer Jan Klatt ist mit vielen Aspekten der bisherigen Saison zufrieden – nur die Eckenausbeute bleibt eine Baustelle.

Im letzten Spiel der Hinrunde mussten sich die Gladbacher Hockeyherren durch einen Gegentreffer wenige Sekunden vor Schluss mit einem 1:1-Remis bei Verfolger Schwarz-Weiß Neuss zufriedengeben. Dennoch überwintern die Herren von Coach Jan Klatt nach einer sehr guten Hinrunde voraussichtlich auf Tabellenrang eins. In der Tabelle liegt der GHTC aktuell drei Pubnkte vor DSD Düsseldorf. Im Gegensatz zur Konkurrenz, die am kommenden Wochenende noch einmal antreten muss, haben die Gladbacher nun zwei Wochen Pause. Diese wird nach den zahlreichen Doppelspieltagen auch dringend benötigt ehe es dann in die Vorbereitung auf die am 27. November mit einem Heimspiel gegen den Kahlenberger HTC startende Hallensaison geht.

Neben den Heimfans fanden am Samstagnachmittag auch viele Gladbacher Anhänger den Weg zur Neusser Hockeyanlage und sorgten somit für ein stimmungsvolles Derby. Wie schon in den zurückliegenden Partien agierten die GHTC-Herren kontrolliert und druckvoll und erarbeiten sich bereits früh hochkarätige Chancen durch Mustaphaa Cassiem und Jim Schurtzmann. Die Hausherren aus Neuss gelangten in der ersten Spielhälfte nur einmal gefährlich in den Schusskreis, verzogen aber knapp.

Info Die Rückrundentermine des Gladbacher HTC 23. April BW Köln (Heim) 30. April Raffelberg (Auswärts) 6. Mai Braunschweig (Auswärts) 7. Mai SW Köln (Auswärts) 14. Mai DSD Düsseldorf (Heim) 20. Mai Klipper THC (Auswärts) 21. Mai Großflottbek (Auswärts) 10. Juni Marienburg (Heim) 18. Juni SW Neuss (Heim)

Einziges Manko in einem ansonsten überzeugenden Auftritt der Gäste blieb das fehlende Tor, auch vier Strafecken bleiben ungenutzt. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff setzte sich Neuzugang Andrew Hobson, der sich auf der rechten Verteidigerposition als echte Verstärkung erwies, auf der Außenbahn durch und behielt auch im Kreis die Nerven zur 1:0-Führung in der 33. Minute.

Als der Sieg für Gladbach schon in greifbarer Nähe schien, zeigten sich die Rot-Schwarzen wenige Sekunden vor Schluss jedoch unaufmerksam: Ein Ballverlust und anschließender Freischlag für die Neusser auf Höhe der Mittellinie sorgte zehn Sekunden vor Abpfiff für Unordnung im Kreis – auf welchem Weg Matthis Schäfer den Ball letztendlich über die Linie brachte, war dabei deutlich schwerer zu erkennen als der anschließende befreite Jubel der Schwarz-Weißen. Es war der 1:1-Ausgleich.

„Es war einfach unfassbar unglücklich. Wir machen ein gutes Spiel, sind lange kontrolliert und haben das Heft in der Hand. Leider versäumen wir es, einen zweiten oder sogar dritten Treffer nachzulegen, was dann sehr bitter bestraft wurde. Insgesamt mit den 60 Minuten, abzüglich der letzten Sekunden, kann ich als Trainer aber zufrieden sein,“ sagt Jan Klatt zum Spielverlauf.

Sein Resümee der Hinrunde, in der seine Mannschaft sieben Siege sowie ein Remis und eine Niederlage verbuchte, fällt entsprechend positiv aus: „Mich freut es besonders, wie kontrolliert und geduldig wir gespielt haben. Auch wenn die Tore manchmal erst spät fielen, haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen oder Hektik aufkommen lassen.“

Der Gladbacher Kader konnte im Vergleich zur starken Vorsaison gehalten und sogar verstärkt werden und besitzt eine gute Mischung aus jungen Talenten wie Jan Krauss, den Cassiem-Brüdern und Valentin Mellinghoff und erfahrenen Stützen wie Niklas Braun, Paul Tenckhoff und Wei Adams. Auch in der Defensive um das Torhüter-Duo Jens Blüthner und Patrick Alex präsentieren sich die GHTC-Herren stabil und mussten lediglich 13 Gegentreffer hinnehmen – dabei nie mehr als zwei in einem Spiel.

Was Klatt ebenfalls freute: Die neuen Spieler wie Lucas Wuts, Rodrigo Castro oder Andrew Hobson haben sich gut in die Mannschaft integriert. Insgesamt sei es eine sehr gute Hinrunde gewesen, sagt Klatt, „sodass wir mit einem guten Gefühl und hoffentlich auf Rang eins in die Winterpause gehen können.“

Eine entscheidende Rolle für die guten Ergebnisse spielte natürlich der Verbleib des südafrikanischen Brüderpaars Dayaan und Mustaphaa Cassiem – ein echtes Meisterstück der Verantwortlichen. Dayaan Cassiem führt derzeit mit zwölf Treffern die Torschützenliste der Liga an. Sein Bruder Mustaphaa Cassiem überzeugt mit sechs Toren und zahlreichen Assists ebenfalls auf ganzer Linie. Auf sechs Treffer kommt Rückkehrer Niklas Braun, der vor allem mit seinen vier Treffern gegen Marienburg überzeugte.