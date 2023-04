Bei den Berlin Swim Open SG-Schwimmtalente messen sich mit der Top-Konkurrenz

Schwimmen · Die Berlin Swim Open finden am kommenden Wochenende statt. Das Schwimmeven zählt zu den besten und schnellsten Wettkämpfen Europas. Für die SG Mönchengladbach werden vier Schwimmerinnen an den Start gehen. Was ihre Ziele sind und wieso ihnen dabei Nervosität sogar hilft.

20.04.2023, 05:10 Uhr

Die Berlin Swim Open finden in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark statt. Foto: IMAGO/camera4+/IMAGO/Tilo Wiedensohler