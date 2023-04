Feierwochen für den VfL nach Pokalsieg  Jüchen feiert mit Verspätung den Landesliga-Aufstieg

Für den Verein sind es ohnehin turbulente Wochen, in denen der VfL aus dem Feiern gar nicht mehr herauskommt. Denn am Ostermontag gelang der Mannschaft erstmals in der Vereinsgeschichte die Titelverteidigung im Kreispokal: In Finale setzte sich das Team von Winkens souverän mit 5:1 gegen Bayer Dormagen durch. „Wir haben alle zusammen Großes geleistet. Der Verein ist zu Recht überglücklich“, sagte Winkens und fügte an: „Ich bin stolz auf die Mannschaft und auf mich. Der Verein ist eine Herzensangelegenheit für mich, ich habe selbst hier gespielt.“