Handball Lehrgang zur Trainerfortbildung im TSV Bayer Sportcenter

Eigentlich hätte Erik Wudtke in diesen Tagen ohnehin alle Hände voll zu tun gehabt. Schließlich sind es nur noch knapp drei Wochen bis zum Beginn der Handball-Europameisterschaft im eigenen Land, bei der der 51-Jährige als Assistent von Bundestrainer Alfred Gislason auf der Bank der deutschen Nationalmannschaft sitzt. Am heutigen Donnerstag wird der Kader bekannt gegeben, mit dem das Duo im Eröffnungsspiel gegen die Schweiz am 10. Januar vor der Weltrekordkulisse von mehr als 50.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena in das Turnier startet.