Schwan bekommt weiteren Co-Trainer Trainerteam bei Union Nettetal macht ligaunabhängig weiter

Der SC Union Nettetal hat sich durch die guten Leistungen in den vergangenen Wochen wieder in eine gute Ausgangssituation im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein gebracht und hat den Klassenerhalt in eigener Hand. Ungeachtet der sportlichen Lage haben die Verantwortlichen die Weichen für die kommende Saison ligaunabhängig gestellt und setzen im Trainer- und Betreuerteam auf Kontinuität. Neben Cheftrainer Andreas Schwan bleiben auch Co-Trainer Lutz Krienen und Torwarttrainer Marcel Siepmann an Bord.