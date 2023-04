Dämpfer im Regionalliga-Aufstiegskampf Gütersloh-Reserve wird für die Borussia zum Stolperstein

Nachdem die ersten Angriffsbemühungen der SGS zunächst durch die FV-Defensive abgefangen wurden, traf Kirsten Nesse in der 21. Minute mit 1:0. Noch vor der Pause erhöhten Maria Edwards in der 31. Minute per Foulelfmeter und Anna Moczarski in der 44. Minute mit einem 30-Meter-Freistoß in den linken Torwinkel auf 3:0.