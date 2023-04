Königshof gewinnt Final Four der Frauen und Männer Adler sind zu stark für Lobberich und Kaldenkirchen

Das Final Four des Handballkreises Krefeld-Grenzland bot für die Zuschauer sehr viel Unterhaltung und fast durchweg spannende Begegnungen. Im Halbfinale der Männer traf der Verbandsligist ASV Süchteln zunächst auf den Oberligisten DJK Adler Königshof, der sich zuletzt in einer blendenden Form präsentierte. Am Ende musste sich der Underdog nach 2x20 Minuten Spielzeit und einer torreichen Partie knapp mit 24:23 (13:10) geschlagen geben.