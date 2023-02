Fehlende Effektivität im entscheidenden Spiel gegen Köln GHTC verpasst Aufstieg in die 1. Bundesliga

Auch im zweiten Jahr in Folge müssen die Gladbacher Hockeyherren ihre Hoffnungen auf die Rückkehr in die 1. Hallen-Bundesliga am letzten Spieltag beenden. Durch eine 3:6-Niederlage am Samstag gegen den direkten Konkurrenten Blau-Weiß Köln hatte sich das Thema bereits vor dem letzten Spieltag am Sonntag erledigt – denn BW Köln stand mit dem Sieg uneinholbar als Meister fest. Im letzten Spiel zu Hause gegen Schwarz-Weiß Köln feierten die GHTC-Herren immerhin mit einem 9:7-Sieg einen versöhnlichen Saisonabschluss und beenden die Spielzeit auf Rang zwei mit 23 Punkten – drei weniger als BW Köln.