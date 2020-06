Auszeichnung für Osteuropa-Projekt : Schüler gewinnen Landespreis

Leverkusen Abiturienten des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums erhalten 300 Euro Preisgeld. „Die Wettbewerbsbeiträge zeigen das große Interesse der Schülerinnen und Schüler an grenzüberschreitenden Erkundungen“, sagte Klaus Kaiser, Parlamentarischer Staatssekretär aus dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW.

Als Preise für die Wettbewerbsarbeit „Festival der Kulturen“ in der Kategorie Kunst erhielten die Preisträgerinnen für ihre Projektarbeit einen Geldpreis in Höhe von dreihundert Euro. Klaus Kaiser, Parlamentarischer Staatssekretär aus dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes, gratulierte allen Preisträgern zu ihrem Erfolg. „Die Wettbewerbsbeiträge zeigen das große Interesse der Schülerinnen und Schüler an grenzüberschreitenden Erkundungen“, sagte er. „Mit kreativen Ideen ist es ihnen hervorragend gelungen, das Wettbewerbsmotto mit Leben zu füllen.“