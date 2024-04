Auf Spurensuche zum Namensgeber der Stadt Wenn Leverkusener Leverkusen besuchen

Seit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft ist Leverkusen in aller Munde. Doch wo liegen eigentlich die historischen Wurzeln der Stadt? Eine Antwort darauf versuchte der Verein „Wir für Leverkusen ein starkes Stück Rheinland“ in Kooperation mit dem Bergischen Geschichtsverein zu geben. Unter dem Motto „Auf den Spuren von Carl Leverkus“ starteten kürzlich 40 Bürger zu einer Reise in die Vergangenheit.