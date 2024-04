Nach dem Titelgewinn in Leverkusen Der Meisterbalkon

Von wegen es fehlt ein Meisterbalkon. Jetzt ist einer da. Im wahren Wortsinn. Bayer 04 hat den Außenbalkon der BayArena an der Schwabud nun zu selbigem gemacht. An der Balustrade prangt in den Vereinsfarben „Deutscher Meister 2024“. Dort könnte die Mannschaft den Fans auf der Bismarckstraße die Meisterschale präsentieren. Anschließend könnte es dann in die BayArena gehen.