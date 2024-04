Experten diskutieren in Leverkusen Zukunft des Verkehrsmanagement Grüne Welle auch für Radfahrer

Die Straßen in Nordrhein-Westfalen stehen vor enormen Herausforderungen. Auf Einladung der Landesverkehrszentrale Straßen NRW und der Verkehrszentrale der Autobahn GmbH – beide sind an der Bonner Straße in Leverkusen angesiedelt – kamen am Dienstag erstmals 140 Verkehrs- und Mobilitätsexperten aus Politik, Verwaltung und Forschung zusammen. Motto: Verkehrszentralen in NRW – die Zukunft des Verkehrsmanagements im größten Ballungsraum Europas vom Radweg bis zur Autobahn.