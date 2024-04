Grundsanierung der Filiale in Leverkusen kostet 1,5 Mio. Euro Sparkasse in Lützenkirchen ist zukunftsfit

Die Sparkasse Leverkusen hat ihre umgestaltete Filiale in Lützenkirchen am Montag eröffnet. Diese zählt nach sechsmonatiger Grundsanierung zu den modernsten ihrer Art. Zugleich fällt die Neueröffnung mit der Schließung der bisherigen Niederlassung in Quettingen zusammen, deren Mitarbeiter fortan in Lützenkirchen tätig sein werden „Mit der neuen Filiale setzen wir einen klaren Fokus auf Modernität und Kundennähe“, betonte Vorstandsvorsitzender Markus Grawe bei der Einweihungsfeier.